В ОБСЕ высказались об участии России в Совете Европы

Председатель Общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности Филипппо Ломбарди высказал свою точку зрения на необходимость присутствия России в Совете Европы.

«Я призываю моих российских друзей не выплеснуть ребенка вместе с водой. Это очень важно для института, уважающего демократию, верховенство закона и права человека на всем континенте. Граждане не должны терять защиту и становиться заложниками конфликтных игр, и обязанность парламентариев – эту защиту обеспечить. Очень важно не попасть в ловушку тех, кто хочет изгнать Россию из Совета Европы», - заявил Филиппо Ломбарди, выступая на международной парламентской конференции.

Летом 2017 года Россия приостановила выплату членских взносов в Совет Европы после того как российскую делегацию лишили полномочий в связи с присоединением Крыма. В этом году российский взнос также не выплачивался, что вызвало неудовольствие со стороны ПАСЕ, сообщает РИА Новости.