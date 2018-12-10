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Эксперт рассказал, почему Киев засекретил данные по инциденту в Черном море
10 декабря 2018, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]
Российский военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко объяснил, почему в Киеве предпочли засекретить информацию об инциденте в Керченском проливе.
«Командование ВСУ засекретило данные по инциденту в Керченском проливе, чтобы скрыть истинную миссию украинских кораблей. Главная задача состояла в том, чтобы устроить боестолкновение с российскими силами в Керченском проливе и продемонстрировать героическую гибель украинских моряков. Еще одной целью являлся прорыв украинских кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Это готовилось как провокация с самого начала. Поэтому Киев засекретил информацию по инциденту, чтобы не дать в руки российской стороне изобличающие его материалы», - прокомментировал Игорь Коротченко сообщение о том, что данные по инциденту оказались засекречены.
Три корабля ВМС Украины утром 25 ноября нарушили государственную границу Российской Федерации, совершали опасные маневры в Керченском проливе и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В результате они были задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
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