Нобелевскую премию мира вручили в Норвегии

В столице Норвегии Осло вручили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год. Награду получили врач-гинеколог из Демократической республики Конго Дени Муквеге и правозащитница Надя Мурад из Ирака.

Нобелевская премия мира была присуждена в этом году за усилия по прекращению применения сексуального насилия в качестве орудия войны и вооруженных конфликтов. Призовая сумма составила 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов США), передает РИА "Новости"

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен отметил, что оба лауреата Нобелевской премии мира являются борцами за справедливость, несмотря на то, что у них принципиально разный опыт.