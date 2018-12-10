Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви

Священники канонической Украинской православной церкви заявили, что не боятся давления и запугивания со стороны СБУ, и запустили в сети флешмоб в поддержку церкви и ее предстоятеля Онуфрия.

«Я, протоиерей Василий Начев, священник УПЦ, начинаю флешмоб в поддержку святой Церкви и моих собратьев-священников, которых СБУ в Ровенской области вызвала на допросы, в их числе и меня. Этим мы покажем нашу верность матери-Церкви, ее предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, а также то, что мы не боимся давления и запугивания», - написал инициатор флешмоба в своем фейсбуке.

Священники и прихожане УПЦ поддержали начинание и присоединились к флешмобу. Они стали также размещать на своих страницах в сети фотографии с табличками «Я поддерживаю УПЦ, готов к вызовам в СБУ».

Добавил свою «ложку дегтя» и скандально известный «Миротворец». «Мы присоединяемся к флешмобу попов-раскольников. Хотим им помочь в их желании попасть в СБУ. Просьба оказать содействие в опознании участников попомоба для дальнейшего занесения в Чистилище. Мы их установим, чтобы СБУ было легче повестки выписать», - отозвались владельцы одиозного ресурса.