Додона вновь отстранили от должности президента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон снова отстранен от исполнения своих служебных обязанностей решением Конституционного суда страны из-за отказа подписывать предложенные парламентом законопроекты. Додон отстранен от должности президента Молдавии

К отстранению от должности молдавского президента привели пять законопроектов, одобренных парламентом страны, которые он отказался поддержать. Президент не одобряет передачу территории бывшего республиканского стадиона под строительство американского посольства, празднование 9 мая Дня Европы, новый кодекс о теле- и радиовещании и два закона о карабинерах.

«Я не собираюсь подписывать законы, которые противоречат народным интересам», - заявил Игорь Додон, комментируя свое отстранение от должности. Дело в том, что у главы молдавского государства давно уже возникли разногласия с главой правительства Молдавии Андрианом Канду. В то время как Додон настаивает на улучшении отношений с Россией, Канду занимает прозападную позицию. В предыдущий раз к отстранению от должности Додона привел отказ назначить двух министров, предложенных главой правительства, пишут «Известия».