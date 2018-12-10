В СМИ появилась информация о ноябрьской зарплате Порошенко

В СМИ сегодня появилась информация о ноябрьской зарплате президента Украины Петра Порошенко. С 1 сентября 2016 года в стране действует система электронного декларирования доходов чиновников.

Согласно последним данным, за ноябрь зарплата Порошенко составила 28 тысяч гривен (1 тысячу долларов), сообщает в понедельник, 10 декабря, РИА "Новости" . Никаких надбавок или премий выявлено не было, уточнили в Государственном управлении делами Украины.

Отмечается, что из этой суммы 5,4 тысячи гривен были направлены на сборы и налоги, а оставшиеся средства были переданы на благотворительность.