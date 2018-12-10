СМИ озвучили причины незаинтересованности Киева в возвращении воюющего Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко и его команда только делают вид, что Донбасс для них крайне важен, на самом деле Киев не заинтересован в возвращении региона. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как предсказывает сайт «Русская весна», восстановив контроль над Донбассом, украинское руководство получит «мощный рассадник сепаратизма». Жители ДНР и ЛНР получат возможность распространять информацию о преступлениях киевских властей, не обойдется и без организации явного сопротивления, отмечается в процитированном материале.

Также констатируется, что Киеву не нужен электорат, проживающий в Донбассе. Местное население будет «неправильно» голосовать на выборах.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети выложили видеорепортаж с позиций армии ДНР, которые атаковали украинские военные.