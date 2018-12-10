В ООН выразили соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой

В понедельник, 10 декабря, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам Человека Мишель Бачелет выразила глубочайшие соболезнования в связи с кончиной правозащитницы Людмилы Алексеевой.

Мишель Бачелет подчеркнула, что сообщество в минувшую субботу потеряло одну из "величайших защитниц прав человека", передает сегодня RT

В ООН отметили, что Людмила Алексеева была невероятно смелой и обладала уникальной способностью вдохновлять поколения людей, которые хотели защищать права других.

Ранее сегодня стало известно, что на похороны Людмилы Михайловны, которые состоятся завтра, может приехать президент России Владимир Путин.