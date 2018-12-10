Аналитик раскрыл выгоду властей США от «большой военной провокации» на Украине

Американским властям необходима «большая военная провокация» на Украине. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Куликов, политический эксперт.

В случае осуществления данной провокации будут сорваны проекты по строительству новых российских газопроводов и поставки нефти из РФ, что приведет к остановке промышленности в Европе, отметил аналитик. По словам политолога, принявшего участие в одной из программ телеканала «Россия-1», в этой ситуации США смогут выступить в роли спасителя для «Старого континента», предложив ему свой газ. Из-за высокой стоимости топлива из Штатов производство в Европе станет бессмысленным. С рынка уйдет масса европейских продуктов, на смену им придут американские, объяснил выгоду Вашингтона Куликов.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Олег Бондаренко назвал новый шаг Украины к развязыванию вооруженного конфликта с Россией.