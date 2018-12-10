Порошенко: среди военнослужащих ВСУ наблюдается небывалый всплеск патриотизма

Украинский лидер Петр Порошенко в понедельник, 10 декабря, сделал резонансное заявление. По словам политика, в настоящий момент среди военнослужащих страны наблюдается существенный всплеск патриотизма.

Петр Порошенко отметил, что четыре года назад бойцы Вооруженных сил Украины защищали территорию страны со значительно меньшим рвением, чем сейчас. Соответствующую информацию украинский лидер сегодня днем предоставил на своей страничке в социальной сети Twitter.

По мнению Петра Порошенко, подобные изменения произошли исключительно благодаря усилиям властей, направленных на развитие армии.