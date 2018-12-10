//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри помогают им с женой по хозяйству
- Актриса Ольга Тумайкина: Мне хорошо в любом месте театра Вахтангова
- Малахов опубликовал фото на прогулке с сыном: "Кто в теремочке живет"
- Совместное фото Бузовой и Петросяна привело в восторг пользователей сети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Порошенко: среди военнослужащих ВСУ наблюдается небывалый всплеск патриотизма
10 декабря 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Петр Порошенко в понедельник, 10 декабря, сделал резонансное заявление. По словам политика, в настоящий момент среди военнослужащих страны наблюдается существенный всплеск патриотизма.
Петр Порошенко отметил, что четыре года назад бойцы Вооруженных сил Украины защищали территорию страны со значительно меньшим рвением, чем сейчас. Соответствующую информацию украинский лидер сегодня днем предоставил на своей страничке в социальной сети Twitter.
По мнению Петра Порошенко, подобные изменения произошли исключительно благодаря усилиям властей, направленных на развитие армии.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Российского дизайнера обвиняют в домогательствах к несовершеннолетнему парню
//В мире
Власти Германии намерены продлить существующие санкции в связи с Крымом
//Общество
СИПРИ: Россия занимает второе место в мире по продажам оружия, первое - США
//Новости МирТесен
//В мире
Малахов опубликовал фото на прогулке с сыном: "Кто в теремочке живет"
//Общество
Образец человечности и порядочности продемонстрировали в столичном кафе
//Новости партнеров
//В мире
На Украине засекретили данные по инциденту в Керченском проливе
//В мире
Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви
Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри помогают им с женой по хозяйству
//В мире
Армия ДНР огласила в экстренном заявлении дату и сценарий скорого нападения ВСУ
//Новости СМИ2
Актриса Ольга Тумайкина: Мне хорошо в любом месте театра Вахтангова
//Общество
Глава Свердловской области упразднил департамент Ольги Глацких
Из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали Ленинградский вокзал в Москве
Совместное фото Бузовой и Петросяна привело в восторг пользователей сети
//Общество
//В мире
В ООН выразили соболезнования в связи с кончиной Людмилы Алексеевой
//Город М
Передовым опытом московской системы образования заинтересовались в ОАЭ
//В мире
Порошенко: среди военнослужащих ВСУ наблюдается небывалый всплеск патриотизма
//Наука
Ученые: компьютерные игры и интернет истончают кору головного мозга детей
//Общество
Омбудсмен высказался по инициативе женщины выселять из домов онкобольных детей
//Общество
В Кремле допустили, что Путин приедет на прощание с правозащитницей Алексеевой
//Общество
//В мире
В Кремле прокомментировали протесты "желтых жилетов" во Франции
//Общество
Больше половины работодателей следят за своими сотрудниками в сетях
//Общество
Госдума может запретить врачам и учителям принимать подарки кроме цветов
//Общество
//Общество
Украинское Минобороны заплатит резервистам 150 рублей за военные сборы
//В мире
Эксперт рассказал о негативном влиянии на экономику Украины из-за ВП