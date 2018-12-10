Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о направлении подозрения восьми офицерам и генералам Вооружённых сил России в связи с инцидентом в Керченском проливе. По данным Матиоса, украинская военная прокуратура расследует инцидент с тремя кораблями ВСУ, который произошёл в Азовском море.

"Мы объявили восьми офицерам и генералам Вооружённых сил Российской Федерации и направили и в Москву, и в Крым подозрения", — цитирует главного прокурора украинские СМИ. По факту задержания российскими пограничниками трёх украинских военных кораблей 26 ноября на Украине было возбуждено уголовное дело, - передаёт RT.

Военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восемь граждан России, в том числе заместителя руководителя пограничной службы ФСБ Геннадия Медведева.