Тимошенко дала гарантию украинцам вдвое снизить цены на газ

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, претендующая на пост президента Украины, пообещала жителям своей страны в случае победы на президентский выборах снизить для них цены на газ в два раза.

Избирательная кампания на Украине начнется с конца декабря. Но Тимошенко уже зарабатывает себе голоса.

На данный момент бывший премьер Украины лидирует в президентской гонке, значительно опережая, как показывают опросы, Петра Порошенко.

Тимошенко опубликовала на странице в Facebook видео с обоснованием, как она сможет понизить цена на газ украинскому населению. "Я не один раз заявляла: цены на газ для людей необоснованно завышенные и несправедливые. Однако некоторые сомневаются, что их можно снизить в два раза", - написала Тимошенко.

По ее словам, украинские государственные компании добывают газа больше, чем необходимо для нужд населения, - передает РИА Новости. При этом его стоимость с учетом налогов и затрат на транспортировку, как утверждает Тимошенко, составляет 3,55 гривен (около 13 центов) за один кубометр. Население же платит 8,55 гривен (32 цента).

Действующие украинские власти повышают цены на газ, выполняя условия МВФ в обмен на получение кредитов.