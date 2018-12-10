Утром в понедельник, 10 декабря, в Кремле прокомментировали протесты "желтых жилетов" во Франции. Накануне в СБУ заявили, что в организации беспорядков можно рассмотреть "российский след".

Эксперт: Париж не будет нагнетать антироссийские настроения после заявлений СБУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что протесты "желтых жилетов" являются внутренним делом Франции. В Кремле добавили, что Россия не вмешивалась в ситуации на территории других государств и не делает этого сейчас, передает сегодня РИА "Новости".

Ранее во французском МИД отметили, что не планируют делать каких-либо заявлений о "российском следе" в организации беспорядков, пока не будут предоставлены факты, подтверждающие эту информацию.