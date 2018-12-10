Выложено видео с атакованных киевскими военными позиций ополченцев Донбасса

Пресс-служба армии ДНР опубликовала в интернете видео, на котором запечатлены позиции ополченцев, обустроенные в районе города Ясиноватая. Во время пребывания военных корреспондентов на позициях их с помощью стрелкового оружия и минометов атаковали украинские силовики.

В описании, которым снабжен данный ролик, отмечается, что защитники непризнанной республики продолжают укреплять занимаемые ими рубежи. В распоряжении ополченцев имеется мощная сеть укрытий, ходов сообщения и огневых точек.

Ранее в сети назвали основной минус армии ДНР. По данному вопросу в разговоре с автором одного из YouTube-каналов высказался Рафи Абдул Джабар, ветеран ополчения Донбасса. Мужчина посетовал на то, что армия не проводит модернизацию. По словам Джабара, соединения, пятый год воюющие с Украиной, нуждаются в новых видах вооружения.