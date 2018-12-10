Эксперт: Париж не будет нагнетать антироссийские настроения после заявлений СБУ

Завкафедры европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Николай Кавешников убежден, что французские власти не будут нагнетать антироссийские настроения из-за протестов "желтых жилетов".

Ранее в СБУ заявили, что в акциях на территории Франции заметна "рука Кремля". Впоследствии французский министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности страны проводит расследование после сообщений о возможной причастности России к беспорядкам.