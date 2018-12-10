Пророчество старца с Урала об исходе гражданской войны на Украине огласили СМИ

Живший в 60-х годах прошлого столетия на Урале православный старец Тихон предвидел вооруженный конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в заметке, которая некоторое время назад появилась в отечественных интернет-СМИ.

Как пишет сайт rusdialog.ru, в пророчестве монаха отмечается, что причиной братоубийственной войны в Донбассе станут происки заокеанских сил. Тем, кто пойдет на «Русь святую» придется плохо, они «вымрут все, как и появились», приводит слова старца сетевое издание.

После завершения конфликта произойдет «обновление Руси», полагал Тихон. Также он спрогнозировал, что рубль станет главной мировой валютой.

Ранее сообщалось, что в интернете опубликовали интервью с петербургским экстрасенсом Оксаной Гордиенко, которая предсказала попытку военного нападения Украины на Российскую Федерацию в следующем году.