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Движение поездов в Германии парализовала забастовка железнодорожников
10 декабря 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Германии движение поездов оказалось практически полностью парализовано из-за массовой забастовки железнодорожников. Работники бастуют в понедельник с 7 до 11 утра по московскому времени.
Железнодорожники требуют повышения зарплат, однако пока не могут договориться со своим руководством. Как сообщает сегодня портал "Вести", работники устроили предупредительную забастовку, вследствие чего перестали ходить поезда дальнего следования. Это, однако, оказало влияние также на электрички и метро.
Предполагается, что движение в полной мере удастся восстановить лишь к обеду. Не исключено, что если работодатели не примут условия железнодорожников, поезда не будут ходить еще долгое время.
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