В СМИ появилась информация о том, что от герцогини Меган уходит вторая помощница. Согласно последним данным, должность собирается покинуть доверенное лицо королевы Великобритании Елизаветы II.

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Всего лишь месяц назад стало известно о внезапном увольнении Эми Перикл, которая была ассистенткой супруги принца Гарри в течение 6 месяцев. Теперь сообщается об уходе Саманты Коэн, которая на протяжении 17 лет являлась личным секретарем королевы.

Оказывается, минувшей весной женщину приставили к новоиспеченной герцогине, чтобы та обучала ее этикету. Эта должность была временной, однако впоследствии Саманту попросили остаться ассистенткой принца Гарри и его жены на постоянной основе. Коэн отказалась и заявила, что покинет свой пост сразу после рождения первенца герцогов Сассекских. Точная причина подобного решения Саманты Коэн не разглашается, однако многие считают, что это связано с непростым характером Меган, передает Daily Mail.