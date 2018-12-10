Перестрелка произошла в Нью-Йорке, погиб человек

Утром в понедельник, 10 декабря, стало известно, что на Стейтен-Айленде в Нью-Йорке произошла перестрелка. Согласно последней информации, в результате случившегося был смертельно ранен мужчина.

Отмечается, что в ходе перестрелки также пострадал сотрудник правоохранительных органов. Эти данные были предоставлены на страничке местной полиции в социальной сети Twitter.

Уточняется, что офицер был экстренно госпитализирован. В настоящий момент его состояние оценивается как критическое. Других подробностей случившегося пока не поступало. Известно, однако, что на месте сейчас работают специалисты, которые устанавливают обстоятельства стрельбы.