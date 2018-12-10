Посольство РФ в Британии оценило новые обвинения в причастности к убийству людей

В российском посольстве в Великобритании отреагировали на новости, появившиеся ранее в некоторых СМИ, о вероятной причастности РФ к смерти двух бизнесменов на территории Соединенного Королевства.

Пресс-секретарь посольства России в Британии отметил, что подобные публикации вновь базируются не на официальных данных, а на утечках из непроверенных источников. Причем появление этой информации в СМИ произошло накануне весьма важного события – в ближайшее время должно состояться парламентское голосование по условиям выхода Великобритании из Евросоюза.

Как уточнили в российском посольстве, нельзя отделаться от мысли, что распространение подобных слухов является политическим заказом и попыткой отвлечь внимание людей от не самых успешных действий британского руководства, передает "Свободная пресса".

Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Великобритании расследуют вероятную причастность РФ к смерти двух бизнесменов.