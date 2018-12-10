Политолог назвал новый шаг руководства Украины к развязыванию войны с Россией

Политический эксперт Олег Бондаренко дал комментарий по поводу решения Украины расширить зону контроля в акватории Черного моря. Точка зрения аналитика приведена в материале, подготовленном российскими СМИ.

На минувшей неделе парламент соседнего государства одобрил во втором чтении документ, предусматривающий увеличение зоны контроля Киева в Черном море в два раза. По мнению Олега Бондаренко, данное решение повышает вероятность боестолкновений между Украиной и Россией. Принятие законопроекта является новым шагом киевских властей к развязыванию вооруженного конфликта с Москвой, заявил политолог в разговоре с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что в отечественном экспертном сообществе обнародовали подробности вероятного плана приграничной провокации украинской армии против РФ. По данному вопросу высказался аналитик Юрий Кнутов.