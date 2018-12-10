В Раде объяснили, почему Украина потеряет миллиарды из-за военного положения

Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак предупредил, чем чревато для страны введение военного положения. По словам оппозиционного украинского депутата, из-за введенного в стране военного положения Украина потеряет «миллиарды долларов», - сообщает kp.ru.

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Гусак напомнил, как украинская экономика «сильно зависит от экспорта». «Продаем мы, как правило, полуфабрикаты, которые используются в дальнейшем производстве. Полуфабрикаты наши покупают другие компании, и эти компании работают по регламентам и протоколам», - рассказал депутат Рады в эфире телеканала «Прямой».

Народный избранник пояснил, что упомянутые им «регламенты и протоколы» запрещают покупать продукцию в странах, где действует военное положение, поэтому зарубежные предприятия просто не смогут заключить контракты с украинскими фирмами.

Гусак уверен, что потери для Украины измеряются миллиардами долларов.

Указ о введении военного положения в приграничных районах с Россией подписал Петр Порошенко после инцидента в Керченском проливе.