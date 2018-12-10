Блок Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах в Армении

Блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах. По данным ЦИК Армении, следующей с большим отрывом идет партия «Процветающая Армения».

Выборы в парламент состоялись 9 декабря. ЦИК Армении уже обработал 100% бюллетеней. По итогам выборов блок Никола Пашиняна набрал 70,45% голосов избирателей. Второе место на выборах получила партия «Процветающая Армения» с 8,37%. Третьей оказалась партия «Светлая Армения» — она получила 6,37% голосов избирателей.

По итогам голосования в парламент впервые не вошла бывшая правящая Республиканская партия Армении — она набрала 4,7% голосов, - сообщает Газета.ру. Для того, чтобы пройти в парламент, блоку необходимо набрать не менее 7% голосов, партии — не менее 5%.

Пашинян после оглашения окончательных результатов выборов заявил, что гордится «могучим народом» Армении. Политик написал на своей странице Facebook: «Могучий, могучий, могучий народ. Люблю вас всех, горжусь вами и преклоняюсь».