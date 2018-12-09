Тайваньская модель поразила пользователей Сети, торгуя рыбой на рынке

Тайваньская модель поразила пользователей Сети, торгуя рыбой со своей мамой на рынке. Красивую девушку на рыбном рынке в Тайване заметил один из пользователей Facebook. Он поставил на свою страницу фото красавицы за прилавком и подписал: "Мам, в будущем я всегда буду ходить за рыбой вместе с тобой".

Фото буквально взорвало сеть, сообщается РИА Новости. О модели, торгующей на рынке рыбой, написал портал Shanghai.ist.

Оказывается, 26-летняя девушка работает моделью, и в Facebook на нее подписаны около 60 тысяч человек. Но она всегда помогает маме, жалея ее, чтобы она не переутомлялась.

Девушка, заметив, что пост с ее фотографией стал популярным на Facebook, поблагодарила всех за комплименты и сказала, что на следующий день тоже придет на рынок работать. Действительно, за рыбой к ним с мамой стояла очередь.

Напомним, российская супермодель Наташа Водянова помогала маме торговать на рынке фруктами. Ее заметили и пригласили в модельное агентство.