//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Актер Тарас Мельничук умер на 28-м году жизни из-за рака
- В сети набросились на новую "Миссис Москву" Екатерину Лифшиц
- В жизни Татьяны Навка произошло радостное событие
- Пропавшая претендентка на звание «Мисс Вселенную» нашлась
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Тайваньская модель поразила пользователей Сети, торгуя рыбой на рынке
9 декабря 2018, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
Тайваньская модель поразила пользователей Сети, торгуя рыбой со своей мамой на рынке. Красивую девушку на рыбном рынке в Тайване заметил один из пользователей Facebook. Он поставил на свою страницу фото красавицы за прилавком и подписал: "Мам, в будущем я всегда буду ходить за рыбой вместе с тобой".
Фото буквально взорвало сеть, сообщается РИА Новости. О модели, торгующей на рынке рыбой, написал портал Shanghai.ist.
Оказывается, 26-летняя девушка работает моделью, и в Facebook на нее подписаны около 60 тысяч человек. Но она всегда помогает маме, жалея ее, чтобы она не переутомлялась.
Девушка, заметив, что пост с ее фотографией стал популярным на Facebook, поблагодарила всех за комплименты и сказала, что на следующий день тоже придет на рынок работать. Действительно, за рыбой к ним с мамой стояла очередь.
Напомним, российская супермодель Наташа Водянова помогала маме торговать на рынке фруктами. Ее заметили и пригласили в модельное агентство.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Правозащитник Пономарёв попросил отпустить его на похороны Людмилы Алексеевой
//Общество
//В мире
Лавров: переход Казахстана на латиницу является свободным решением
//Новости МирТесен
//Общество
Светлана Бондарчук вышла в свет с новым возлюбленным. И это не режиссер
//Культура
Актёр Регимантас Адомайтис об отличии российского и латвийского зрителей
//Новости партнеров
//В мире
Тайваньская модель поразила пользователей Сети, торгуя рыбой на рынке
//Общество
В Чебаркуле не стали долго искать новогоднюю ель и спилили её на соседней улице
//Общество
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
//Общество
Питер vs Москва: какой город достоин звания культурной столицы
//Спорт
Юная спортсменка из сборной России уронила в ванну мобильный телефон и умерла
Двое бизнесменов оказались в больнице после отдыха в "Космосе"
//Политика
//Туризм
В сети рассмотрели беременный животик у певицы Саши Савельевой
//Спорт
Три россиянки завоевали медали на юниорском Гран-при в Ванкувере
//Наука
//Политика
//Общество
//Туризм
//Общество
//В мире
Порошенко попросил УПЦ посодействовать освобождению украинских моряков