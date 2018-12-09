Лавров: переход Казахстана на латиницу является свободным решением

Решение Казахстана отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита вызвало много споров. Большую популярность получила версия, что таким образом Астана стремится обозначить свою "независимость" от Москвы.

Министр иностранных дел РФ заявил, что переход Казахстана на латиницу является свободным решением, и все, что в интересах казахстанского народа, Россия будет воспринимать именно таким образом. Такую точку зрения Лавров высказал в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "это суверенное решение Казахстана, его руководства". "Если оно почувствовало, что это в интересах казахстанского народа, мы не можем здесь делать никаких комментариев. Это ваше суверенное право", — выразил мнение глава МИД России Сергей Лавров.