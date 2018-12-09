Киевский эксперт: Украина на грани технического дефолта

Долги Киева значительно превышают 12 млрд долларов, о которых сообщили в Национальном банке Украины, считает директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин. По мнению профессора Национальной академии управления Соскина, Украина "фактически находится в состоянии технического дефолта".

Эксперт считает, что суммарно внутренний, внешний и гарантированный долг Украины доходит до отметки в 80 млрд долларов. Помочь в сложившейся ситуации может лишь Международный валютный фонд, пояснил киевский эксперт в разговоре с RT. При этом уточнив, что в период сложной ситуации в стране МВФ не пойдёт на сделку с Украиной.

Олег Соскин отметил, что президент Украины Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и другие украинские деятели на коленях стоят перед МВФ и клянчат эти деньги, целуя руки главе Международного валютного фонда Кристиан Лагард.