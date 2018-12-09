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Париж высказался против вмешательства США в дела Франции
9 декабря 2018, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ответил на высказывания президента США Дональда Трампа о ситуации в Париже. По его мнению, США не должны вмешиваться во внутреннюю политику страны.
"Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы позвольте нам жить своей жизнью", - выразил свою точку зрения Ле Дриан в интервью каналу LCI. Глава французского МИД подчеркнул, что не стоит обращать внимание на заявления Трампа, так как большинство американцев не поддерживают отказ президента от Парижского соглашения по климату.
Незадолго до этого президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил в своём Twitter, что на протестах "жёлтых жилетов" скандируются лозунги с призывом республиканцев прийти к власти. По мнению Трампа, причиной забастовки стало Парижское соглашение 2015 года.
Сотни людей были задержаны в рамках протестов.
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