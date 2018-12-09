Россию заподозрили еще в двух покушениях в Лондоне

Британские следователи, расследующие покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, предполагают, что Россия стоит еще минимум за двумя убийствами на территории Великобритании.

Речь идет о гибели бизнесмена Александра Перепеличного и предпринимателя Скотта Янга. По версии детективов из Скотленд-Ярда, в их ликвидации принимали участие русские киллеры, пишет Sunday Times.

Перепеличный, будучи информатором по делу Магнитского, погиб от отравления ядовитым растением в столице Британии. Янг, считавшийся бизнес-партнером Березовского, - выпал из окна квартиры в Лондоне.

Британские правоохранительные органы в настоящий момент прорабатывают версию о возможной связи двух этих смертей с российскими разведчиками, находящимися в то время на территории страны.