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Эксперт оценил заявление главы Нацбанка Украины о выплатах по госдолгу
9 декабря 2018, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]
Директор киевского Института трансформации общества и профессор Национальной академии управления Олег Соскин прокомментировал заявление главы Нацбанка Украины о предстоящих выплатах по долгам.
Глава Национального банка Украины Яков Смолий умолчал о том, что общая сумма государственного долга Украины уже составляет 80 миллиардов долларов, что примерно эквивалентно 75% от всего годового ВВП страны. На обслуживание внешнего долга Украина потратит в следующем году порядка 40% доходной части бюджета, уточнил эксперт.
«Фактически страна находится в состоянии технического дефолта. Поэтому Порошенко, Гройсман и так далее на коленях стоят перед МВФ, выклянчивая деньги», - оценил ситуацию эксперт.
Олег Соскин также подчеркнул, что по всем канонам и положениям МВФ не имеет права давать деньги в следующем году Украине, которая ведет военные действия и к тому же заходит в период президентских и парламентских выборов. Поэтому стоит ожидать от терпящего фиаско Порошенко «новой мощнейшей провокации», передает мнение эксперта RT.
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