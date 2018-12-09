Подразделения МВД Украины переведены на усиленный режим несения службы

Все подразделения Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный режим несения службы под руководством специально созданного оперативного штаба, координирующего работу органов.

Возглавил оперативный штаб заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян. Кроме него, в руководство штабом вошли высокопоставленные чиновники других украинских силовых ведомств – Госпогранслужбы, Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии.

В территориальных органах системы МВД Украины также созданы оперативные штабы, которые будут работать в круглосуточном режиме, осуществляя обмен информацией и координацию с Генштабом ВС Украины, СБУ, СВР, ГУР и прочими украинскими ведомствами, сообщает RT.