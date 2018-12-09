Порошенко попросил УПЦ посодействовать освобождению украинских моряков

Президент Украины Петр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви (УПЦ МП) митрополиту Онуфрию с просьбой посодействовать в освобождении украинских моряков.

«Вчера и позавчера я имел беседу с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для возвращения наших моряков», - приводит заявление украинского президента его пресс-служба.

22 военнослужащих ВМС Украины и два сотрудника СБУ были задержаны погранслужбой ФСБ РФ после того, как 25 ноября текущего года три украинских корабля нарушили государственную границу РФ, совершали опасное маневрирование в акватории Керченского пролива и не подчинялись законным требованиям российских пограничников, напоминает РИА Новости.