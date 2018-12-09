В Совфеде оценили способности Украины создать ядерное оружие

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Петра Гаращука о способности Украины создать собственное ядерное оружие. На Украине заявили, что могут создать свое ядерное оружие

Ранее украинский генерал-майор Петр Гаращук заявил, что Украина обладает «уникальными» интеллектуальными, организационными и финансовыми возможностями, чтобы создать и выпустить собственное ядерное оружие.

«Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна давно уже разбазарила интеллектуальные возможности, доставшиеся ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана можно вообще забыть», - высказал свое мнение Франц Клинцевич.

«Затея по созданию Украиной собственного ядерного оружия не имеет ни единого шанса на успех. В современном мире буквально все понимают, что проблемы, создаваемые Северной Кореей, абсолютно ничтожны по сравнению с теми угрозами, которые несет появление у Киева собственного ядерного оружия», - цитирует российского сенатора РИА Новости.