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В США отменен запуск ракеты с секретным спутником
9 декабря 2018, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]
В США компания United Launch Alliance (ULA) отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta-IV Heavy с секретным спутником Нацуправления военно-космической разведки Соединенных штатов.
Планировалось, что ракета стартует с базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии, передает ТАСС. Запуск должен был состояться в 20:15 по местному времени (07:15 по Москве).
Как отмечает пресс-служба компании на своей странице в социальной сети Twitter, запуск был отменен за 7 секунд до старта "из-за непредвиденной ошибки". Идет проверка.
The launch of #DeltaIVHeavy carrying the #NROL71 mission for the @NatReconOfc was scrubbed today due to an unexpected condition during terminal count. The team is reviewing all data and will determine the path forward. A new launch date will be provided when available.— ULA (@ulalaunch) 9 декабря 2018 г.
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