В США отменен запуск ракеты с секретным спутником

В США компания United Launch Alliance (ULA) отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta-IV Heavy с секретным спутником Нацуправления военно-космической разведки Соединенных штатов.

Планировалось, что ракета стартует с базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии, передает ТАСС. Запуск должен был состояться в 20:15 по местному времени (07:15 по Москве).

Как отмечает пресс-служба компании на своей странице в социальной сети Twitter, запуск был отменен за 7 секунд до старта "из-за непредвиденной ошибки". Идет проверка.

