Британец для зубной щетки случайно купил чашу возрастом 4000 лет

Британец Карл Мартин купил на блошином рынке гончарную чашу, украшенную рисунком антилопы, и использовал ее в качестве подставки под зубные щетки, пока случайно не узнал о ее возрасте.

Чаша с антилопой и горшок обошлись ему в 5 долларов, сообщает Live Science. Годы спустя, помогая разгрузить фургон в одном из аукционных домов, он заметил среди лотов похожие изделия.

Показав свою чашу экспертам, Мартин узнал, что возраст чаши датируется 1900 годом до нашей эры и принадлежит цивилизации бронзового века (Индия, Пакистан, Афганистан).

