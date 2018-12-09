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Трамп доволен ходом расследования по России
9 декабря 2018, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп доволен тем, как складывается ситуация с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера по вопросу "вмешательства" России в американские выборы 2016 года.
Об этом журналисты узнали лично от главы Соединенных штатов на брифинге в Белом доме. По его словам, он доволен и сообщениями в прессе, а также в очередной раз отметил, что никакого сговора не было.
"Последнее, что мне бы хотелось, это помощь РФ на выборах. А о России вы должны спросить Хиллари Клинтон", - заявил американский лидер в ходе беседы с журналистами.
Напомним, расследование Мюллера направлено на установление возможного вмешательства России в выборы 2016 года. Американские спецслужбы подозревают РФ во взломе компьютеров Нацкомитета.
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