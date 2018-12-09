Эксперты американского журнала The National Interest перечислили четыре вида российского смертоносного оружия, с боевыми возможностями которого, по их мнению, «НАТО не захочет связываться».

Первыми американские военные эксперты упоминают российские основные боевые танки Т-72Б3 и Т-90АС. Боевые возможности этих машин позволяют им уничтожать основные боевые танки западного производства на более коротких дистанциях боя благодаря улучшенной защите от противотанкового вооружения, а также усовершенствованным орудиям, тепловизорам и боеприпасам. При этом эксперты отмечают, что ОБТ производства западных стран превосходят российские боевые машины в приборах обнаружения и системах управления огнем.

Система залпового огня БМ-30 «Смерч» калибром 300 миллиметров специалисты отмечают как пример смертоносного воздействия российской артиллерии.

Комплекс «Искандер» эксперты NI оценили как «страшный». Его ракеты имеют 680-килограммовую боеголовку, превосходят предыдущие образцы по скорости и точности полета, а также умеют уклоняться от систем противоракетной обороны.

Комплекс С-400 «Триумф» занял первое место в рейтинге американских экспертов. Его система способна отслеживать и атаковать одновременно до 36 самолетов противника на дальности до 400 километров. Такие комплексы способны эффективно перекрыть воздушное пространство над европейскими авиабазами североатлантического альянса, приводит мнение экспертов РИА Новости.