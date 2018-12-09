Корабли Тихоокеанского флота РФ зашли с визитом в индийский порт

Сегодня корабли Тихоокеанского флота РФ зашли в индийский порт Вишакхапатнам. В ближайшие дни они проведут совместные российско-индийские военно-морские учения, сообщила пресс-служба ТОФ РФ.

«Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» в соответствии с планом дальнего похода зашел в индийский порт Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш. В целях дальнейшего укрепления военного сотрудничества между МВФ России и ВМС Индии в период визита будет проведено запланированное ранее двустороннее российско-индийское военно-морское учение ИНДРА НЭВИ-2018», - сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.

После торжественной встречи российских кораблей в индийском порту командование ОБК ТОФ сегодня проведет серию протокольных визитов гражданским и военным властям. Целью совместного военно-морского учения является улучшение взаимодействия двух стран для защиты судоходства и экономической деятельности на море. Визит российских кораблей завершится 16 декабря, сообщает РИА Новости.