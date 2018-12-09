Трамп посоветовал Франции отказаться от соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп заявил, что политический кризис во Франции может быть урегулирован, если страна откажется от соглашения по климату и вернет людям деньги в виде снижения налогов.

«Очень печально то, что произошло вчера днем и ночью в Париже. Может быть, пора покончить с нелепым и крайне дорогим Парижским соглашением по климату и вернуть людям деньги в виде более низких налогов? США были единственной крупной страной, где выбросы сократились в прошлом году!», - заявил американский президент в своем твиттере.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. Оно предусматривает меры по снижению выбросов, технологическому переоснащению и адаптации к изменениям климата. США были инициатором этого соглашения, однако позднее вышли из него. Дональд Трамп известен как противник теории изменения климата в связи с глобальным потеплением.