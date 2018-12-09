На Украине заявили, что могут создать свое ядерное оружие

Бывший представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук заявил, что Украина обладает уникальными возможностями для того, чтобы разработать и выпустить собственное ядерное оружие.

Украина обладает всеми необходимыми мощностями – интеллектуальными, организационными и финансовыми, чтобы создать и выпустить собственное ядерное оружие, и может изготавливать не только атомные бомбы, но и полноценные ядерные боеголовки для баллистических ракет, считает украинский военный дипломат.

«В мире на сегодняшний день нет такого завода по выпуску межконтинентальных баллистических ракет, какой был в СССР, а затем в независимой Украине. Ни США, ни Китай, ни Россия – никто не смог выпустить аналог ракеты класса «Сатана», - заявил Петр Гаращук в интервью.

«Вся государственная система должна работать на нашего солдата. Все государство ведет войну, и мы ничего не боимся. У нас есть все мощности, чтобы разработать и выпустить свое ядерное оружие», - цитирует украинского генерала РИА Новости.