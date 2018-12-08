В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова

В Польше проукраинские активисты попытались сорвать концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Инцидент произошел 7 декабря. Коллектив давал концерт в польском городе Быдгоще.

В сети попало видео, как двое проукраинских активистов выскочили на сцену во время выступления ансамбля. Они попытались сорвать концерт. Видео опубликовал портал OKO.press.

Артисты исполнили песню "Священная война" и начали показывать казачий танец с саблями. В этот момент на сцену забрались двое мужчин, в руках у которых были баннеры с антироссийскими лозунгами. Они развернули баннеры и скандировали "Руки прочь от Украины". Потом они попытались вытащить польский и украинский флаги, - сообщает РИА Новости.

На видео слышно, как в зале раздался неодобрительный свист. Зрители потребовали позвать охрану. Охранники поднялись на сцену и увели проукраинских активистов. Задерживать нарушителей не стали.

Дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова – крупнейший военно-музыкальный коллектив России - отмечает в этом году 90-летний юбилей.