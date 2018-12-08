//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонников Анны Нетребко удивило ее "бесконечное вдохновение"
- Названа первая красавица мира - победительница конкурса "Мисс мира - 2018
- Власти Испании заподозрили Шакиру в уклонении от уплаты налогов
- Актриса Виктория Исакова рассекретила свою маленькую дочку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова
8 декабря 2018, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Польше проукраинские активисты попытались сорвать концерт ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Инцидент произошел 7 декабря. Коллектив давал концерт в польском городе Быдгоще.
В сети попало видео, как двое проукраинских активистов выскочили на сцену во время выступления ансамбля. Они попытались сорвать концерт. Видео опубликовал портал OKO.press.
Артисты исполнили песню "Священная война" и начали показывать казачий танец с саблями. В этот момент на сцену забрались двое мужчин, в руках у которых были баннеры с антироссийскими лозунгами. Они развернули баннеры и скандировали "Руки прочь от Украины". Потом они попытались вытащить польский и украинский флаги, - сообщает РИА Новости.
На видео слышно, как в зале раздался неодобрительный свист. Зрители потребовали позвать охрану. Охранники поднялись на сцену и увели проукраинских активистов. Задерживать нарушителей не стали.
Дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова – крупнейший военно-музыкальный коллектив России - отмечает в этом году 90-летний юбилей.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
В Польше попытались сорвать концерт ансамбля имени Александрова
//Политика
Нарышкин призвал не верить басням: "российская разведка работает за рубежом"
//В мире
Британское правительство может потребовать отставки Терезы Мэй
//Новости МирТесен
//Общество
Десять задержанных украинских моряков воспользовались правом на звонок
//Общество
Дочь британского миллионера пропала во время кругосветного путешествия
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Разработчик прототипа "летающего такси" назвал причину падения аэротакси
//Политика
Володин предложил идею единого списка террористических организаций
//Культура
//Новости СМИ2
//В мире
Сенатор: Порошенко себя дискредитировал полностью, снявшись на фоне эмблемы СС
Названа первая красавица мира - победительница конкурса "Мисс мира - 2018
//Общество
Власти Испании заподозрили Шакиру в уклонении от уплаты налогов
//В мире
Порошенко объявил дату подписания закона о прекращении договора о дружбе с РФ
Максим Орешкин уточнил прогноз по инфляции на конец 2018 года
//Политика
Пробка образовалась из-за ДТП на пересечении Варшавки и ул.Подольских Курсантов
//В мире
В Раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра и нарколога
//В мире
Илон Маск заявил, что все неправильно произносят название его компании
//В мире
В МИД Германии высказались против введения новых антироссийских санкций
//Общество
Эксперт: Повышение стоимости парковки увеличит число пробок в столице
//В мире
//Общество
Психиатр: Депрессию нельзя лечить электрической стимуляцией мозга
//Политика
//В мире
Видео, как на Аляске гостем, позвонившим в дверь, оказался лось