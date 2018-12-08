Джабаров считает провокацией призыв Порошенко закрыть порты для России
8 декабря 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает "очередной провокацией президента Украины" призыв Петра Порошенко к европейским странам закрыть порты для судов России.
Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью телеканалу Fox News призвал закрыть российским кораблям вход в американские и европейские порты после инцидента в Керченском проливе.
Джабаров назвал "очередной провокацией украинского президента" призыв Порошенко к Западу закрыть порты для судов России в связи с тем, что проход через Керченский пролив "заблокирован", - передает RT.
Сенатор рассказал, что 8 декабря состоялся брифинг с участием руководства департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, где было чётко сказано, что проход через Керченский пролив свободный, без ограничений, и есть форма прохождения Керченского пролива для всех судов, в том числе украинских. По мнению Джабарова, "Порошенко слишком много на себя берёт", взяв на себя право рекомендовать другим государствам, кого впускать или не впускать.
"Россия не является врагом Украины и не считает для себя это государство враждебным", - подчеркнул сенатор. По мнению российского политика, Порошенко сейчас выгоден любой конфликт с Россией, он на этом хочет заработать политические очки во время подготовки к выборам. Джабаров считает, что Порошенко не дождется вооружённого конфликта между двумя странами.
По сообщениям СМИ, Военно-Морские силы США приступили к активной фазе подготовки к отправке кораблей в Черное море.