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Джабаров считает провокацией призыв Порошенко закрыть порты для России

8 декабря 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Джабаров считает провокацией призыв Порошенко закрыть порты для России
фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает "очередной провокацией президента Украины" призыв Петра Порошенко к европейским странам закрыть порты для судов России.

Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью телеканалу Fox News призвал закрыть российским кораблям вход в американские и европейские порты после инцидента в Керченском проливе. 

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Джабаров назвал "очередной провокацией украинского президента" призыв Порошенко к Западу закрыть порты для судов России в связи с тем, что проход через Керченский пролив "заблокирован", - передает RT.

Сенатор рассказал, что 8 декабря состоялся брифинг с участием руководства департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, где было чётко сказано, что проход через Керченский пролив свободный, без ограничений, и есть форма прохождения Керченского пролива для всех судов, в том числе украинских.  По мнению Джабарова, "Порошенко слишком много на себя берёт", взяв на себя право рекомендовать другим государствам, кого впускать или не впускать.

"Россия не является врагом Украины и не считает для себя это государство враждебным", - подчеркнул сенатор. По мнению российского политика, Порошенко сейчас выгоден любой конфликт с Россией, он на этом хочет заработать политические очки во время подготовки к выборам. Джабаров считает, что Порошенко не дождется вооружённого конфликта между двумя странами.

По сообщениям СМИ, Военно-Морские силы США приступили к активной фазе подготовки к отправке кораблей в Черное море.

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