Памятник убитым советским военнопленным открыли в Польше

Памятник убитым советским военнопленным открыли в польской деревне Горынь. Мемориал был установлен после окончания Второй мировой войны на месте захоронения советских военнопленных, погибших в 1942-1944 годах.

Двухметровый памятник размещён в центре братской могилы, где покоятся останки семи сотен советских пленных. В нижней части обелиска расположен текст на польском языке: "Место, освященное кровью 700 российских граждан, взятых в плен и зверски убитых гитлеровскими оккупантами в 1942-1944 годах. Вечная им память".

Верх венчает изображение пятиконечной звезды. Памятник долгое время находился не в лучшем состоянии. Реставрацию монумента, а также прилегающей к нему территории взяло на себя польское содружество "Курск" при поддержке фонда Кронштадтский морской собор из Санкт-Петербурга. Разрешение на проведение работ по реконструкции было получено у Мазовецкого воеводы, - сообщает РИА Новости.

С осени прошлого года в Польше действуют поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя.

Даный закон предполагает и снос советских памятников. Институт национальной памяти Польши подсчитал, что столь радикальные меры могут коснуться более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.