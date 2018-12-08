Порошенко объявил дату подписания закона о прекращении договора о дружбе с РФ

Президент Украины Пётр Порошенко планирует в понедельник, 10 декабря, подписать закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией. Такое объявление Порошенко сделал в Twitter.

«Есть определённый символизм в прекращении действия договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон подпишу в понедельник», — написал Порошенко. По его словам, это решение не является самой «сильной иллюстрацией к лозунгу «Прочь от Москвы! Даёшь Европу!», - передаёт RT.

"Прочь от Москвы!» — это безвиз и Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. «Прочь от Москвы!» — это томос. «Прочь от Москвы!» — это сильная украинская армия и отказ от российского газа. «Прочь от Москвы!» — это закрепление курса на ЕС и НАТО в Конституции", — отметил Порошенко.

3 декабря стало известно, что президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.