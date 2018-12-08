Американское издание высоко оценило российский автомат ШАК-12

Американское издание оценило российский тяжелый автомат ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра. Это оружие было разработано по заказу Федеральной службы безопасности РФ, и уже скоро оно поступит на вооружение.

Согласно последней информации журналистов, ШАК-12 обладает возможностями, которые сложно переоценить в ходе освобождения заложников. Как уточняется в издании The National Interest, пули весом 33 грамма способны остановить противника, который находится через стену.

Кроме того, сфера применения данного автомата может быть расширена при помощи различных боеприпасов: бронебойных, патронов с легкими пулями, дозвуковых патронов для выстрелов с глушителем.

Предполагается, что ШАК-12 будет применяться в ходе контртеррористических действий.