В Раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра и нарколога

Члены украинской Радикальной партии Олега Ляшко зарегистрировали в Верховной раде проект закона, предусматривающий внесение изменений в закон Незалежной "О выборах президента Украины".

Документ с предложением о проведении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра кандидата на пост президента Украины, размещен на сайте парламента.

Пояснительной записки к законопроекту на портале украинского правительства пока нет. В отметках о состоянии прохождения значится "Передан на рассмотрение руководству".