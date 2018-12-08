В МИД Германии высказались против введения новых антироссийских санкций

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сделал в субботу, 8 декабря, важное заявление. По словам дипломата, Берлин выступает против введения новых санкций в отношении России.

Маас отметил, что Германия не намерена инициировать обсуждение возможности введения очередных ограничений против РФ после инцидента в Керченском проливе, передает информационное агентство Reuters.

Дипломат также подчеркнул, что сейчас развивать тему новых санкций неправильно, а следует прикладывать максимальные усилия для того, чтобы снизить напряженность. Маас добавил, что пока не видит среди европейских стран общего мнения насчет случая с украинскими кораблями.