В рамках протестов в Париже задержали более 480 человек

В субботу, 8 декабря, стало известно, что количество задержанных в рамках акций протестов в Париже превысило 480 человек. Соответствующую информацию предоставил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Отмечается, что в Париже был задержан 481 человек, 211 из которых в настоящий момент находятся под стражей, передает сегодня телеканал BFMTV

Отметим, что протесты "желтых жилетов" начались еще 17 ноября. Активисты не раз вступали в конфликты с полицией, устраивали погромы, поджигали машины.

Ранее сегодня стало известно, что в сеть попал секретный план французской полиции в отношении протестующих.