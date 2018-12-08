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Сотрудники ФСБ заявили, что никакой блокады украинских судов нет

8 декабря 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники ФСБ заявили, что никакой блокады украинских судов нет
фото: globallookpress.com

Глава управления береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации Алексей Вольский отметил утром в субботу, 8 декабря, что никакой блокады украинских судов в Керченском проливе нет.

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Вольский отметил, что судов, целью которых были порты РФ, было осмотрено значительно больше, вследствие чего речи о "морской блокаде" идти не может.

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