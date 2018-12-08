Сотрудники ФСБ заявили, что никакой блокады украинских судов нет

Глава управления береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации Алексей Вольский отметил утром в субботу, 8 декабря, что никакой блокады украинских судов в Керченском проливе нет.

Отмечается, что с 1 апреля по 1 декабря текущего года 18 тысяч 783 корабля прошли через пролив. 2052 судна (около 12 процентов) были осмотрены, причем 1183 корабля следовали в российские посты, а 869 – в украинские, передает сегодня корреспондент портала Газета.Ru.

Вольский отметил, что судов, целью которых были порты РФ, было осмотрено значительно больше, вследствие чего речи о "морской блокаде" идти не может.