В ФСБ рассказали о главной цели провокаций Украины в Черном море

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации утром в субботу, 8 декабря, назвали основную цель украинских провокаций в акватории Черного моря, а также прочих нападок со стороны Киева.

По информации ФСБ, целью действий Украины являлся мост через Керченский пролив во время строительства и в начале эксплуатации, передает РИА "Новости"

Первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский сегодня отметил, что в то время регулярно звучали заявления различных украинских деятелей о необходимости уничтожить Крымский мост.