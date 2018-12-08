Президент Ирана обвинил Дональда Трампа в экономическом терроризме

Иранский лидер Хасан Роухани обвинил президента США Дональда Трампа в экономическом терроризме в связи с решением страны о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке.

Роухани заявил, что подобные действия Вашингтона можно расценивать как один из методов экономического терроризма, направленного против Ирана, передает телеканал Al Mayadeen.

Иранский политик также отметил, что Тегеран, несмотря на все бойкоты и провокации, намерен и в дальнейшем противостоять террористическим организациям, а также призывать другие страны региона к сотрудничеству в данной сфере.

Напомним, 8 мая Дональд Трамп сообщил, что США намерены выйти из СВПД.